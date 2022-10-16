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Количество убитых оккупантов достигло 65 тысяч – Генштаб

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Прошлый день выдался урожайным на БПЛА

Количество убитых оккупантов достигло 65 тысяч – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ в очередном утреннем обращении подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 оккупантов, и теперь общее количество убитых российских солдат достигло 65 тысяч.

Кроме этого, было уничтожено 14 БПЛА и 35 единиц другой техники.

Отмечается, что больше всего потерь оккупанты понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 65000 (+300 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2529 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,
  • РСЗО – 365 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 186 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
  • специальной техники – 143 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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