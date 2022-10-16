Количество убитых оккупантов достигло 65 тысяч – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в очередном утреннем обращении подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 оккупантов, и теперь общее количество убитых российских солдат достигло 65 тысяч.

Кроме этого, было уничтожено 14 БПЛА и 35 единиц другой техники.

Отмечается, что больше всего потерь оккупанты понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: