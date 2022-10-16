В Никополе было 40 ночных прилетов. Сумщину 9 раз обстреливали днем

За субботу Сумскую область обстреляли девять раз. Об этом сообщает глава тамошней ОВА Дмитрий Живицкий.

“За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов – 104 прихода и 1 авиаудар – 6 ракет.

Белопольское общество: с 8:15 утра русская начала бить из миномета: 26 прилетов в течение часа. Чуть позже – еще 2 мины.

Шалыгинская община: 10 мин около 10 утра.

Великописаревская община: ближе к полудню, из вражеского вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет.

Краснопольская община: в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел общины.

В 16 часов начались арт и минометные обстрелы разных территорий общины: 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин.

Эсманская община: после 13 часов 3 мины с территории рф”, - говорится в обращении чиновника.