В Никополе было 40 ночных прилетов. Сумщину 9 раз обстреливали днем
Россияне не останавливаются
Телеграм Валентина Резніченка
За субботу Сумскую область обстреляли девять раз. Об этом сообщает глава тамошней ОВА Дмитрий Живицкий.
“За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов – 104 прихода и 1 авиаудар – 6 ракет.
Белопольское общество: с 8:15 утра русская начала бить из миномета: 26 прилетов в течение часа. Чуть позже – еще 2 мины.
Шалыгинская община: 10 мин около 10 утра.
Великописаревская община: ближе к полудню, из вражеского вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет.
Краснопольская община: в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел общины.
В 16 часов начались арт и минометные обстрелы разных территорий общины: 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин.
Эсманская община: после 13 часов 3 мины с территории рф”, - говорится в обращении чиновника.
Предварительно обошлось без жертв среди населения и разрушений. В то же время, ночь с 15 на 16 октября в Сумской области прошла тихо.
Правда, это нельзя сказать о Никопольской и Марганецкой общинах. В частности, Никопольская была атакована 40 снарядами.
“Были из “Градов” и тяжелой артиллерии по двум общинам – Никопольской и Марганецкой.
Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Раненый 47-летний мужчина.
Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже укротили. В городе изуродовано почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети”, - пишет в своем телеграмм-канале глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко.
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