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В российском Белгороде прозвучало множество взрывов

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Похоже, ПВО стреляло по воробьям

В российском Белгороде прозвучало множество взрывов

Новина українською

В российском Белгороде сегодня прозвучало множество взрывов в разных районах города. Была слышна работа ПВО, а затем - прилеты.

В воскресение между 11 и 12 часами утра жители города видели в небе следы работы комплексов ПВО, но после этого произошла серия "хлопков".

В пабликах Белгорода сообщают, что пострадал аэропорт и территория возле него. Детали будут известны позже.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
16.10.2022 в 12:54
Кляті москалі обстрілюють Білгород.))) Тримайся, рідний Білгород. Скоро ми тебе звільнимо!!!
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