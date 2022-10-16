В российском Белгороде прозвучало множество взрывов

В российском Белгороде сегодня прозвучало множество взрывов в разных районах города. Была слышна работа ПВО, а затем - прилеты.

В воскресение между 11 и 12 часами утра жители города видели в небе следы работы комплексов ПВО, но после этого произошла серия "хлопков".

В пабликах Белгорода сообщают, что пострадал аэропорт и территория возле него. Детали будут известны позже.