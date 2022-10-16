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Иран готовит передачу России партию баллистических ракет - Washington Post

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Своего оружия россиянам уже не хватает

Иран готовит передачу России партию баллистических ракет - Washington Post

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное американское издание The Washington Post со ссылкой на представителей служб национальной безопасности США сообщает, что Иран готовится передать россии партию баллистических ракет класса земля-земля для ударов по украинским городам и позициям ВСУ.

Таким образом, подчеркивают источники газеты, россия компенсирует огромные военные потери, которые она понесла после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как одно из доказательств расширения военно-технического сотрудничества между Ираном и россией The Washington Post указывает прибытие иранской делегации в середине сентября в РФ, чтобы определить условия поставок оружия.

По информации источников в разведке, военно-промышленный комплекс Ирана готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

The Washington Post указывает, что ее источники те самые, которые первыми сообщили о передаче Ираном дронов-камикадзе стране-агрессору.

Напомним, что по информации министерства обороны Украины в российской армии остается около 600 ракет Искандеров, Калибров, Х-101 и Х-555.

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В статье: война с россией
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Источник:
The Washington Post

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.10.2022 в 13:50
Зачем????
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