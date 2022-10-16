Иран готовит передачу России партию баллистических ракет - Washington Post

Авторитетное американское издание The Washington Post со ссылкой на представителей служб национальной безопасности США сообщает, что Иран готовится передать россии партию баллистических ракет класса земля-земля для ударов по украинским городам и позициям ВСУ.

Таким образом, подчеркивают источники газеты, россия компенсирует огромные военные потери, которые она понесла после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как одно из доказательств расширения военно-технического сотрудничества между Ираном и россией The Washington Post указывает прибытие иранской делегации в середине сентября в РФ, чтобы определить условия поставок оружия.

По информации источников в разведке, военно-промышленный комплекс Ирана готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

The Washington Post указывает, что ее источники те самые, которые первыми сообщили о передаче Ираном дронов-камикадзе стране-агрессору.

Напомним, что по информации министерства обороны Украины в российской армии остается около 600 ракет Искандеров, Калибров, Х-101 и Х-555.