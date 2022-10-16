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Перебили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина

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Суммы поражают

Перебили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина

Фото з відкритих джерел

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Главное управление разведки Украины решило перебить ставку в 50 тысяч долларов за Игоря Гиркина (Стрелкова). Теперь за то, чтобы получить этого террориста в живых, объявлена ​​награда в 100 тысяч долларов.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства.

Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый “министр обороны днр”. СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

ГУР МО отмечает: ни один военный преступник не избежит наказания”, - говорится в заявлении ведомства.

Перебили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина - изображение 1
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В статье: война с россией ГУР
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.10.2022 в 14:50
Хочуть нам сказать , що це ключова фігура ? ІМХО , ключова не так давно перетнула укаїнсько- білоруський кордон .
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