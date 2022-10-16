Перебили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина
Суммы поражают
Фото з відкритих джерел
Главное управление разведки Украины решило перебить ставку в 50 тысяч долларов за Игоря Гиркина (Стрелкова). Теперь за то, чтобы получить этого террориста в живых, объявлена награда в 100 тысяч долларов.
"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства.
Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый “министр обороны днр”. СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.
Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.
ГУР МО отмечает: ни один военный преступник не избежит наказания”, - говорится в заявлении ведомства.
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