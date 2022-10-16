Перебили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина

Главное управление разведки Украины решило перебить ставку в 50 тысяч долларов за Игоря Гиркина (Стрелкова). Теперь за то, чтобы получить этого террориста в живых, объявлена ​​награда в 100 тысяч долларов.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства.

Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый “министр обороны днр”. СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

ГУР МО отмечает: ни один военный преступник не избежит наказания”, - говорится в заявлении ведомства.