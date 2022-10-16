Потери россиян в 6,5 раз больше, чем у украинских защитников
И потери только растут
Командующий ОК "Юг" Генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что потери врага на фронте растут.
По словам Ковальчука, отношение потерь украинских воинов к российским кафиров составляет примерно 1 к 6,5.
Андрей Трофимович считает, что критический предел соотношения потерь - 1 к 8, после которого армия противника будет психологически "сыпаться".
"По словам Командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Наоборот - надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли", - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в фейсбуке.
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