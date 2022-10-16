Потери россиян в 6,5 раз больше, чем у украинских защитников

Командующий ОК "Юг" Генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что потери врага на фронте растут.

По словам Ковальчука, отношение потерь украинских воинов к российским кафиров составляет примерно 1 к 6,5.

Андрей Трофимович считает, что критический предел соотношения потерь - 1 к 8, после которого армия противника будет психологически "сыпаться".