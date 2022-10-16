Генштаб: В Херсоне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести тридцать пятых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских оккупантов подверглись районам более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed -136" с территории республики беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Пруд Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах русской федерации существенно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Наши защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему урон в живой силе и технике.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один враждебный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.