Зеленский: Экономия электричества поможет обеспечить поражение российским террористическим планам
Традиционное обращение президента
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 16 октября.
"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества – чтобы стабильно работала вся система.
Но таких стабилизационных отключений можно не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека – однако очень значима в пределах всей энергосистемы.
Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. В целом же по стране – в среднем на 10 процентов. Киев и область – только на 7 процентов.
Пожалуйста, сделайте больше – если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам.
Я благодарю всех, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто воюет, работает и помогает ради нашей победы! В единстве и совместных действиях – наша сила!", – рассказал президент.
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