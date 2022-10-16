Зеленский: Экономия электричества поможет обеспечить поражение российским террористическим планам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 16 октября.

Но таких стабилизационных отключений можно не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека – однако очень значима в пределах всей энергосистемы.

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества – чтобы стабильно работала вся система.

Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. В целом же по стране – в среднем на 10 процентов. Киев и область – только на 7 процентов.

Пожалуйста, сделайте больше – если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам.

Я благодарю всех, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто воюет, работает и помогает ради нашей победы! В единстве и совместных действиях – наша сила!", – рассказал президент.