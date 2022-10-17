Были слышны взрывы. Утром россияне ударили дронами-камикадзе по Киеву

оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе. В одном из районов возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, россияне ударили по Шевченковскому району. Людей просят соблюдать информационную тишину, ничего не фотографировать и снимать.

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали со временем. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", – заявил Кличко.

Затем он сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе. В результате атаки дронами возник пожар в нежилом здании.

"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", – сказал Кличко.

Информацию подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага", – сказал Ермак.