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11 БПЛА на юге за час. Генштаб озвучил потери россиян в личном составе и технике за 16 октября

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Горить-палає техніка ворожа

11 БПЛА на юге за час. Генштаб озвучил потери россиян в личном составе и технике за 16 октября

Куртєв Телеграм-канал

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 65320 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2537 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1599 (+10) ед,
  • РСЗО – 366 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 187 (+1) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10) ед,
  • специальная техника – 144 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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