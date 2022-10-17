11 БПЛА на юге за час. Генштаб озвучил потери россиян в личном составе и технике за 16 октября
Горить-палає техніка ворожа
Куртєв Телеграм-канал
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65320 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2537 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1599 (+10) ед,
- РСЗО – 366 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 187 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10) ед,
- специальная техника – 144 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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