Цель – критическая инфраструктура. Ночью и утром россияне обстреляли 4 области Украины, есть попадания

Перед рассветом военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три российских крылатых ракеты. Две – над Криворожским районом, одну – над Никопольским.

Однако россияне всю ночь атаковали Днепропетровскую область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы. Предварительно люди не пострадали. На Днепропетровщине сегодня возможны отключения электроснабжения.

Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр Запорожья. К счастью, своей цели оккупант не добился: разрушений и пострадавших нет. Взрывы также были слышны в Одессе, детальной информации пока нет. Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что войска россии ударили по объектам критической инфраструктуры. Есть пострадавшие. Остальные детали пока не сообщаются.

В результате атаки иранских дронов-камикадзе в Николаеве попадания в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. Около полуночи Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что пожар удалось локализовать.