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Известно, сколько ВСУ уничтожили за ночь на юге иранских дронов-камикадзе

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Воздушные силы работают

Известно, сколько ВСУ уничтожили за ночь на юге иранских дронов-камикадзе

Генштаб ЗСУ

Новина українською

На юге Украины за ночь уничтожено 15 дронов-камикадзе Shahed-136, информация по утренней атаке на Киев уточняется.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 октября.

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе уничтоженных на этом направлении. С 3.30 до 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Следовательно, имеем фактически 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Там привлекались в основном зенитные ракетные подразделения, но была и работа истребителей".

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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