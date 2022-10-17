Известно, сколько ВСУ уничтожили за ночь на юге иранских дронов-камикадзе

На юге Украины за ночь уничтожено 15 дронов-камикадзе Shahed-136, информация по утренней атаке на Киев уточняется.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 октября.

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе уничтоженных на этом направлении. С 3.30 до 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Следовательно, имеем фактически 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Там привлекались в основном зенитные ракетные подразделения, но была и работа истребителей".