В результате обстрела россиянами на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Оккупанты изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

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Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.