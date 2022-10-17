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В результате обстрела россиянами на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Общие новости
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Терроризм

В результате обстрела россиянами на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Енергоатом

Новина українською

Оккупанты изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

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Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.

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В статье: война с россией ЗАЭС Энергоатом
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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