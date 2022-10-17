Зеленский отреагировал на удары по Киеву. Есть попадания в жилой дом, под завалами находятся люди

По состоянию на сейчас в столице Украины зафиксировано 4 прилета после атаки россиян дронами-камикадзами. Все в Шевченковском районе. Есть попадание в жилой дом. Под завалами находятся люди.

В соседнем здании возник пожар на площади более 250 кв. Он уже локализован. На месте работают ГСЧС.

"На данный момент из дома спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - отметил мэр города Виталий Кличко.