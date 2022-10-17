россияне выпустили по Одесской области ракету Х-59, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры

В Одесской области в понедельник утром россиянами нанесен ракетный удар с моря, пострадал объект инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Без человеческих потерь.

"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, с самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области".

В свою очередь над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили три российских крылатых ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, начался пожар. В районе Вольногорска, похоже, приземлили мопед.