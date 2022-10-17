Спасательная операция в Киеве после удара иранскими дронами продолжается – все детали

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. Сегодня столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один – в жилую многоэтажку

Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины, как отметил Кличко. Впоследствии спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, об этом сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.