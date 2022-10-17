Спасательная операция в Киеве после удара иранскими дронами продолжается – все детали
Есть погибшие, но и спасенные также
hromadske
Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прогремела серия взрывов. Сегодня столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один – в жилую многоэтажку
Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины, как отметил Кличко. Впоследствии спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, об этом сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.
"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили. В Киеве прозвучало всего 5 взрывов. Один из них - в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жильцов дома. Двое находились под завалами. Недавно достали тело погибшей женщины. А затем спасли одну пожилую женщину. По предварительным данным, еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнил Кличко.
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