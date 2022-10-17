В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам

В ответ на утреннюю атаку россиян в госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров и весом боевой части до 75 килограммов.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы".

"россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего" раз за разом проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, а не заполонять медиапространство громкими заявлениями".

Фонд "Повернись живим" также сделал анонс нового оружия дальнего действия.

"Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан. И сегодня мы приоткроем завесу нового проекта, который реализует для этого Фонд".

Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії????



Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.



Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI — Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022