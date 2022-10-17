В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам
Орки, бегите
Повернись живим
В ответ на утреннюю атаку россиян в госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров и весом боевой части до 75 килограммов.
"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы".
"россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего" раз за разом проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, а не заполонять медиапространство громкими заявлениями".
Фонд "Повернись живим" также сделал анонс нового оружия дальнего действия.
"Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан. И сегодня мы приоткроем завесу нового проекта, который реализует для этого Фонд".
Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії????— Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022
Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.
Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI
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