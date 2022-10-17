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В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам

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Орки, бегите

В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам

Повернись живим

Новина українською

В ответ на утреннюю атаку россиян в госконцерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров и весом боевой части до 75 килограммов.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы".

"россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего" раз за разом проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, а не заполонять медиапространство громкими заявлениями".

Фонд "Повернись живим" также сделал анонс нового оружия дальнего действия.

"Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан. И сегодня мы приоткроем завесу нового проекта, который реализует для этого Фонд".

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В статье: война с россией Shahed-136
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Источник:
facebook.com/ukroboronprom

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