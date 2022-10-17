NASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна
Орки, бегите
Резников Фейсбук
Министр Украины Алексей Резников сообщил, что на прошлой неделе проходил интенсивный диалог с международными партнерами в Брюсселе. Далее – тезисами, цитируя министра:
- Фактически отсутствовала тема так называемых "референдумов", которые имитировала россия на временно захваченных территориях. Этот фарс никто не воспринял всерьез, его буквально пару раз вскользь вспомнили.
- Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах. Мы внедряем систему НАТО LOGFAS для обеспечения учета и логистики.
- На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся. Ведь Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств.
- Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты кремля не должны на это надеяться. Заявка Украины на членство является нашим четким сигналом в ответ на недавние попытки россии незаконно аннексировать оккупированные части территории Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.
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Источник:https://www.facebook.com/reznikovoleksii
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