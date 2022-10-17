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NASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна

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Орки, бегите

NASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна

Резников Фейсбук

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Министр Украины Алексей Резников сообщил, что на прошлой неделе проходил интенсивный диалог с международными партнерами в Брюсселе. Далее – тезисами, цитируя министра:

  • Фактически отсутствовала тема так называемых "референдумов", которые имитировала россия на временно захваченных территориях. Этот фарс никто не воспринял всерьез, его буквально пару раз вскользь вспомнили.
  • Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах. Мы внедряем систему НАТО LOGFAS для обеспечения учета и логистики.
  • На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся. Ведь Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств.
  • Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты кремля не должны на это надеяться. Заявка Украины на членство является нашим четким сигналом в ответ на недавние попытки россии незаконно аннексировать оккупированные части территории Украины.
  • Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

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В статье: война с россией Алексей Резников Рамштайн
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