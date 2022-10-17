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Как патрульная полиция Киева работала из автоматов по иранскому дрону

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Спасибо нашим защитникам

Как патрульная полиция Киева работала из автоматов по иранскому дрону

Патрульна поліція

Новина українською

Утром, 17 октября, столица Украины была атакована дронами-камикадзе, которые россия взяла у Ирана для террора украинских граждан. Патрульная полиция в социальных сетях поделилась видео (от первого лица) своей работы по вражеским БПЛА:

"А вот как все было от первого лица. Шахид испытал отрицательное "всплытие". Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция".

Сегодня столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один – в жилую многоэтажку. Известно о 3 погибших.

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В статье: война с россией Shahed-136
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