Как патрульная полиция Киева работала из автоматов по иранскому дрону

Утром, 17 октября, столица Украины была атакована дронами-камикадзе, которые россия взяла у Ирана для террора украинских граждан. Патрульная полиция в социальных сетях поделилась видео (от первого лица) своей работы по вражеским БПЛА:

"А вот как все было от первого лица. Шахид испытал отрицательное "всплытие". Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция".

Сегодня столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один – в жилую многоэтажку. Известно о 3 погибших.