Боррель анонсировал большую военную помощь Украине. На фото – Кулеба в укрытии и жилете Динамо

Европейский союз увеличивает военную помощь Украине, об этом сообщил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Пока Дмитрий Кулеба из бомбоубежища обращается в Совет министров иностранных дел ЕС, мы увеличиваем военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию".

Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о создании тренировочной военной миссии для Украины, которая должна обучить до 15 000 украинских солдат. Миссия должна начать работу в середине ноября.

Боррель также добавил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. В ЕС заявили, что пока ищут конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам будет работать над новым, девятым пакетом санкций против рф. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.