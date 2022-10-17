Боррель анонсировал большую военную помощь Украине. На фото – Кулеба в укрытии и жилете Динамо
Более 3 миллиардов евро
Josep Borrell Fontelles Twitter
Европейский союз увеличивает военную помощь Украине, об этом сообщил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Пока Дмитрий Кулеба из бомбоубежища обращается в Совет министров иностранных дел ЕС, мы увеличиваем военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию".
Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о создании тренировочной военной миссии для Украины, которая должна обучить до 15 000 украинских солдат. Миссия должна начать работу в середине ноября.
Боррель также добавил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. В ЕС заявили, что пока ищут конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины.
В понедельник совет ЕС по иностранным делам будет работать над новым, девятым пакетом санкций против рф. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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