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Россияне нанесли ракетный удар по Винничине, попадание в объект критической инфраструктуры

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Оккупанты продолжают бомбить Украину

Россияне нанесли ракетный удар по Винничине, попадание в объект критической инфраструктуры

россми

Новина українською

Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Винницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно - без жертв", - отметил он.

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В статье: война с россией
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