Россияне нанесли ракетный удар по Винничине, попадание в объект критической инфраструктуры
Оккупанты продолжают бомбить Украину
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Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Винницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно - без жертв", - отметил он.
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