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Российские чмобики показали экипировку: Бронежилеты страйкбольные и каски китайского образца – происхождения непонятного

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Российские чмобики показали экипировку: Бронежилеты страйкбольные и каски китайского образца – происхождения непонятного

фото из свободных источников

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Чмобики из Тверской области России получили страйкбольные бронежилеты и защитные шлемы китайского образца.

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Обю этом рассказал один из мобилизованных в видео, опубликованном в соцсетях.

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В статье: война с россией
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