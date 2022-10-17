Российские чмобики показали экипировку: Бронежилеты страйкбольные и каски китайского образца – происхождения непонятного
Пакет брать будете?
фото из свободных источников
Чмобики из Тверской области России получили страйкбольные бронежилеты и защитные шлемы китайского образца.
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Обю этом рассказал один из мобилизованных в видео, опубликованном в соцсетях.
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