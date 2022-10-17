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Количество жертв утренней атаки Киева увеличилось до 4 человек. Среди них - беременная женщина

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Разбор завалов продолжается

Количество жертв утренней атаки Киева увеличилось до 4 человек. Среди них - беременная женщина

фото из соцсетей

Новина українською

Из-под завалов многоэтажки в Киеве достали тело четвертого погибшего в результате атаки дронов на Киев в понедельник, 17 октября. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает в Telegram советник министра МВД Антон Геращенко.

"Из-под руин жилого дома в Киеве извлекли тело четвертого погибшего", - написал он.

Информацию о 4 погибшем подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и получили еще одно тело - погибшего мужчину", - рассказал он.

По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются.

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"Под завалами еще могут быть люди. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники ГСЧС", - добавил глава города.

Напомним, до этого было известно о трех погибших в результате атаки иранского дрона на многоэтажку в Киеве. Это женщина 59 лет и двое молодых людей в возрасте до 30 лет. Последние - супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

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В статье: война с россией
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