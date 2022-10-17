Количество жертв утренней атаки Киева увеличилось до 4 человек. Среди них - беременная женщина
Разбор завалов продолжается
фото из соцсетей
Из-под завалов многоэтажки в Киеве достали тело четвертого погибшего в результате атаки дронов на Киев в понедельник, 17 октября. Спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает в Telegram советник министра МВД Антон Геращенко.
"Из-под руин жилого дома в Киеве извлекли тело четвертого погибшего", - написал он.
Информацию о 4 погибшем подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и получили еще одно тело - погибшего мужчину", - рассказал он.
По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются.
"Под завалами еще могут быть люди. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники ГСЧС", - добавил глава города.
Напомним, до этого было известно о трех погибших в результате атаки иранского дрона на многоэтажку в Киеве. Это женщина 59 лет и двое молодых людей в возрасте до 30 лет. Последние - супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.
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