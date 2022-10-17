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Днепр-1 установил новый клубный рекорд без пропущенных голов в УПЛ

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Макс Валеф постарался

Днепр-1 установил новый клубный рекорд без пропущенных голов в УПЛ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

16 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между "Рухом" и "Днепром-1" (2:3).

Гол, забитый Алексеем Довгим в ворота Макса Валефа на 30-й минуте встречи "Рух" – "Днепр-1", прервал рекордную "сухую" серию днепрян в УПЛ. Она продолжалась 648 минут и началась еще в прошлом сезоне.

До этого в последний раз "Днепр-1" пропускал в Премьер-лиге 6 декабря 2021 года на 12-й минуте матча против "Черноморца" (отличился Евгений Исаенко). После этого в чемпионате 2021/22 "Днепр-1" успел провести "сухой" матч против "Мариуполя" (3:0) – в обеих встречах в воротах стоял Валентин Кожокару.

Уже в текущем чемпионате 2022/23 Макс Валеф провел пять "сухих" матчей подряд ("Динамо" – 3:0, "Верес" – 2:0, "Металлист 1925" – 3:0, ФК "Львов" – 3:0, "Заря" – 3:0) и еще 30 минут держал ворота под замком в игре с "Рухом".

Таким образом, Макс Валеф установил личный рекорд на уровне 480 минут, а общий клубный "сухой" рекорд теперь равняется 648 минутам.

Напомним, что матч "Рух" - "Днепр-1" также отметился и большим скандалом - массовой дракой, в которой также поучаствовали спортивный директор днепрян Евгений Красников и генеральный директор львовян Игорь Дедишыну.

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В статье: СК Днепр-1 Макс Валеф
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Источник:
СК Дніпро-1

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