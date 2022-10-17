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Иран продолжает утверждать, что не передавал россии военные дроны

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Иран продолжает отмазываться

Иран продолжает утверждать, что не передавал россии военные дроны

фото из свободных источников

Новина українською

В Иране продолжают утверждать, что не передавали России беспилотники для атак на Украину.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.

По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".

"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.

Напомним, что утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали в жилой дом рядом. Под завалами обнаружили тела четырех людей, среди которых – беременная женщина.

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В статье: война с россией
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