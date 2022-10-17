Иран продолжает утверждать, что не передавал россии военные дроны
Иран продолжает отмазываться
фото из свободных источников
В Иране продолжают утверждать, что не передавали России беспилотники для атак на Украину.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.
По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".
"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.
Напомним, что утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали в жилой дом рядом.
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