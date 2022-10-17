Иран продолжает утверждать, что не передавал россии военные дроны

В Иране продолжают утверждать, что не передавали России беспилотники для атак на Украину.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.

По словам Канаани, новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяют западные источники, имеющие "политические цели".

"Мы не передавали оружие ни одной из находящихся в состоянии войны сторон", - заявил он.