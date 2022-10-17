Днепровские теробороновцы уничтожили из Javelin вражеский танк Т-80БВ - ВИДЕО
Красивое
Генштаб ЗСУ
Бойцы днепровской бригады теробороны с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-80БВ.
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Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Феейрверк получился хороший - экипаж вражеской бронемашины не выжил.
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