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Днепровские теробороновцы уничтожили из Javelin вражеский танк Т-80БВ - ВИДЕО

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Днепровские теробороновцы уничтожили из Javelin вражеский танк Т-80БВ - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

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Бойцы днепровской бригады теробороны с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-80БВ.

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Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Феейрверк получился хороший - экипаж вражеской бронемашины не выжил.

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В статье: война с россией
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