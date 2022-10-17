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"Терпение лопнуло". Кулеба из бомбоубежища призвал применить санкции против Ирана

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Россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе

"Терпение лопнуло". Кулеба из бомбоубежища призвал применить санкции против Ирана

фото из свободных источников

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с бомбоубежища к министрам иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставку россии оружия. Об этом он сказал в видеообращении в Фейсбук.

Я, наверное, первый "министр иностранных дел в истории", "включившийся" на заседание Совета министров Европейского Союза с бомбоубежища. Но такова реальность, – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что четко объяснил коллегам, что это не просто атака на украинскую энергетическую инфраструктуру, это атаки рф и на европейскую энергетическую безопасность. Потому что из-за того, что россия разрушает украинскую энергосистему, Украина не может экспортировать электроэнергию в ЕС и помогать Европе переживать энергетический кризис.

Я сегодня впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана. Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали разные объяснения, аргументы, но правду не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому пора применить санкции против Ирана за поставку оружия российской федерации настало, - заявил Кулеба.

Такие санкции, по его словам, также должны стать сигналом для стран, которые будут помогать россии. Кроме того, глава МИД сказал, что 9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильнее.

Кроме того, Кулеба попросил о дополнительной противовоздушной обороне для Украины.

Напомним, что утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана . Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех погибших, среди которых – беременная женщина.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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