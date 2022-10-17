В РФ военный истребитель упал на жилой многоэтажный дом - ВИДЕО
По данным СМИ упал Су-34
фото из соцсетей
Вечером 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на дом.
Об этом сообщают соцсети.
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Российские военкоры пишут, что упал Су-34 277-го полка.
Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Число жертв уточняется.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2022 в 20:36
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2022 в 19:53
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alexrico11 (Кривий Ріг)
17.10.2022 в 19:14
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