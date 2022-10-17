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  3. В РФ военный истребитель упал на жилой многоэтажный дом - ВИДЕО
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В РФ военный истребитель упал на жилой многоэтажный дом - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

По данным СМИ упал Су-34

В РФ военный истребитель упал на жилой многоэтажный дом - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Вечером 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет упал на дом.

Об этом сообщают соцсети.

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Российские военкоры пишут, что упал Су-34 277-го полка.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. Число жертв уточняется.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2022 в 20:36
Гнилі продажні раби а не люди, які спроможні поміняти власну дитину на машину.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2022 в 19:53
Карма
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0
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alexrico11 (Кривий Ріг)
17.10.2022 в 19:14
Як сказали б Мураєв/Бондаренко/Ківі/Шарій: ето ґражданская война)))
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