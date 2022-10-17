Впервые только женщины. Новый обмен пленными - 108 украинских девушек вернулись домой
Прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией
t.me/ermaka2022
В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен".
По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:
- 37 эвакуированных из "Азовстали";
- 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов;
- 35 защитниц из ВСУ;
- 32 - МВД
- 12 – ТРо,
- 8 - НГУ (включая 2 из "Азова"),
- 5 - Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТ);
- 4 ГПСУ;
- 12 гражданских.
Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.
"Люди "сидели" с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.
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