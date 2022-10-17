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Впервые только женщины. Новый обмен пленными - 108 украинских девушек вернулись домой

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Прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией

Впервые только женщины. Новый обмен пленными - 108 украинских девушек вернулись домой

t.me/ermaka2022

Новина українською

В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен".

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По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:

  • 37 эвакуированных из "Азовстали";
  • 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов;
  • 35 защитниц из ВСУ;
  • 32 - МВД
  • 12 – ТРо,
  • 8 - НГУ (включая 2 из "Азова"),
  • 5 - Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТ);
  • 4 ГПСУ;
  • 12 гражданских.

Он добавил, что среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

"Люди "сидели" с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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