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МВД призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны самостоятельно

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Будет безопаснее, если этим будут заниматься профессионалы

МВД призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны самостоятельно

Новина українською

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны и оставить это дело правоохранителям и военным.

Об этом Монастырский рассказал в эфире национального телемарафона 17 октября.

"Вероятность такого сбивания чрезвычайно мала, а опасность, если например неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить (такой дрон).

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Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием (и предостеречь): из пистолета, из карабина не стоит стрелять между многоэтажных домов. Это может привести к травмированию и к большей беде, чем возможно, сбить дрон", - сказал Монастырский.

Глава МВД подтвердил, что во время нынешней утренней атаки "Шахедами" столицы полицейские в центре города открывали огонь и один из дронов им удалось сбить.

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В статье: война с россией Денис Монастырский
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