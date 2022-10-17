МВД призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны самостоятельно
Будет безопаснее, если этим будут заниматься профессионалы
Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны и оставить это дело правоохранителям и военным.
Об этом Монастырский рассказал в эфире национального телемарафона 17 октября.
"Вероятность такого сбивания чрезвычайно мала, а опасность, если например неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить (такой дрон).
Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием (и предостеречь): из пистолета, из карабина не стоит стрелять между многоэтажных домов. Это может привести к травмированию и к большей беде, чем возможно, сбить дрон", - сказал Монастырский.
Глава МВД подтвердил, что во время нынешней утренней атаки "Шахедами" столицы полицейские в центре города открывали огонь и один из дронов им удалось сбить.
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