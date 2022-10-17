"Конечно, я помню церемонию 2004 года": Шевченко посетил церемонию вручения награды Золотой мяч

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил Париж, где сегодня, 17 февраля, будет вручен приз лучшему игроку планеты 2022 года.

"Вручение Золотого мяча - это особенный момент. Конечно, я помню церемонию 2004 года, это было особенное время, когда я получил Золотой мяч.

Конечно, тот Золотой мяч изменил мою жизнь. Это индивидуальный приз, о котором мечтает каждый молодой футболист, и моя мечта исполнилась", - сказал Шевченко.