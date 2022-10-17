"Конечно, я помню церемонию 2004 года": Шевченко посетил церемонию вручения награды Золотой мяч
Шева посетил Париж
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил Париж, где сегодня, 17 февраля, будет вручен приз лучшему игроку планеты 2022 года.
"Вручение Золотого мяча - это особенный момент. Конечно, я помню церемонию 2004 года, это было особенное время, когда я получил Золотой мяч.
Конечно, тот Золотой мяч изменил мою жизнь. Это индивидуальный приз, о котором мечтает каждый молодой футболист, и моя мечта исполнилась", - сказал Шевченко.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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