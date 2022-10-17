Иран стал соучастником военных преступлений России, - заявление МИД Украины
МИД начал активно "копать" под Иран
фото из свободных источников
Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
В заявлении говорится, что только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети. Также повреждена треть энергетической инфраструктуры Украины и два дипломатических учреждения в Киеве.
"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, что чуть ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран-участниц Евросоюза
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