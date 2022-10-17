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"Сбили? - Нет", - появилось видео с российским пилотом самолета, который врезался в жилой дом в РФ

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Пилоты успели катапультироваться

"Сбили? - Нет", - появилось видео с российским пилотом самолета, который врезался в жилой дом в РФ

фото из соцсетей

Новина українською

В сети появились кадры с выпрыгнувшим с парашютом российским пилотом, а его Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.

Кадры с пилотом распространяются в соцсетях.

Пилот приземлился у дома, был в сознании, но сам встать и снять парашют не мог.

– Дядь, нормально все?

- Да-да.

- Это сбили, да?

- Нет.

– Давайте, я помогу вам, как у вас здесь отцепляется?

- Давай, говори, брат, че надо – поможем.

Напомним, что вечером 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет Су-34 упал на дом. Пилоты успели катапультироваться

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В статье: война с россией
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