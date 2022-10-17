"Сбили? - Нет", - появилось видео с российским пилотом самолета, который врезался в жилой дом в РФ
Пилоты успели катапультироваться
фото из соцсетей
В сети появились кадры с выпрыгнувшим с парашютом российским пилотом, а его Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.
Кадры с пилотом распространяются в соцсетях.
Пилот приземлился у дома, был в сознании, но сам встать и снять парашют не мог.
– Дядь, нормально все?
- Да-да.
- Это сбили, да?
- Нет.
– Давайте, я помогу вам, как у вас здесь отцепляется?
- Давай, говори, брат, че надо – поможем.
Напомним, что вечером 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Следим за церемонией вручения Золотого мяча-2022. Текстовая трансляция
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet