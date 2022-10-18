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У Лукашенко грозят Литве "превентивными мерами стратегического сдерживания"

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А я вам покажу, откуда готовилось нападение

У Лукашенко грозят Литве "превентивными мерами стратегического сдерживания"

фото из свободных источников

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Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что Беларусь "оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападения".

Об этом сообщает ТСН.

Ревенко обвинил Литву, что на ее территории функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", целью которого является свержение режима Лукашенко. Польшу представитель режима Лукашенко обвинил в поддержке белорусской оппозиции и наращивании военного потенциала.

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Поэтому он подчеркнул, что Беларусь будет "защищаться всеми имеющимися средствами".

"Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - заявил Ревенко.

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В статье: война с россией
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