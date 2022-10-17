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Зеленский: Нет в Иране или где-угодно такого оружия, которое может сломить украинский народ

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Традиционное вечернее видеообращение президента к нации

Зеленский: Нет в Иране или где-угодно такого оружия, которое может сломить украинский народ

president.gov.ua

Новина українською

Ни одно оружие не сможет сломить украинский народ, который понимает, за что борется и какому злу противостоит.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, наших зенитчиков, других воинов, которые вовлечены в противодействие российским атакам. Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон - это спасенная жизнь", - сказал он.

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Президент поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий вражеских ударов - спасателей, полицейских, врачей, энергетиков, коммунальщиков, руководителей местного самоуправления, чиновников и представителей бизнеса, который помогает.

Зеленский призвал украинцев помогать местным общинам ликвидировать последствия российских ударов, а также заботиться о своих знакомых и соседях, которые остаются нодни и нуждаются во внимании или помощи.

"Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов - это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-угодно такого оружия, которое может сломить народ, который осознает за что воюет и чего никогда не простит врагу", - добавил он.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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