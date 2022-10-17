Силы ПВО вечером сбили восемь российских дронов-Шахидов
А также две крылатые ракеты Калибр
фото из свободных источников
Воздушное командование "Центр" уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
"Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск", - говорится в заявлении.
Кроме того, около 15.00 силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Напомним, что утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали в жилой дом рядом. Под завалами обнаружили тела четырех людей, среди которых – беременная женщина.
Популярное сейчас
- Забарный даже не пытался бороться за мяч. О красной карточке защитнику Динамо в матче с Шахтером
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- Сегодня, 17 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча – где и во сколько смотреть
- Запущенная россиянами в Харьков ракета попала в жилой дом в Белгороде
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:37 Украинские Зеленский: Экономия электричества поможет обеспечить поражение российским террористическим планам
- 19:43 Украинские Первый удар по мячу в украинском Классическом сделал защитник Азовстали Дианов
- 18:53 Украинские Генштаб: В Херсоне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений