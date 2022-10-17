Силы ПВО вечером сбили восемь российских дронов-Шахидов

Воздушное командование "Центр" уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.

Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск", - говорится в заявлении.

Кроме того, около 15.00 силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Напомним, что утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали в жилой дом рядом. Под завалами обнаружили тела четырех людей, среди которых – беременная женщина.