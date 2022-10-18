Ночью и утром россияне ударили по Днепру, Харькову, Николаеву и Житомиру, есть проблемы с водой и светом
К сожалению, есть прилеты
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По всей Украине на 08:30 по киевскому времени продолжается воздушная тревога. Вилкул предупредил о запуске ракет Х-101 из Волгодонского района.
18 октября начали поступать сообщения о взрывах и работе ПВО из многих регионов Украины. Ночью Николаев обстреляли ракетами С-300. Попали в двухэтажный дом, под завалами нашли тело мужчины. Также в городе уже возобновили электроснабжение. Этой ночью в Николаевской области сбили пять иранских дронов Shahed-136 (ОК "Юг").
Взрывы слышали на Днепропетровщине, Запорожье, Житомире (пропала электроэнергия и вода) и Кривом Роге. Как всегда, россияне терроризировали ночью Никополь. Несколько вражеских атак и сбитый дрон-камикадзе зафиксированы в Днепре. Одна из ракет в городе упала в воду. Над городом поднялся дым. В ОП сообщили о 2 прилетах в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Работает ГСЧС.
Харьков также под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации под ударом район одного из промышленных предприятий города. В Киевской области работают средства обороны воздушного пространства.
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