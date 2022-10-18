ВСУ ударили по скоплению личного состава и позициям ПВО россиян на юге
Рашисты, бегите
Politico
Украинские воины на юге в понедельник, 17 октября, 11 раз ударили авиацией по российским оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. Войска россии потеряли еще 22 военных, два склада боеприпасов и военную технику. Об этом сообщили в сводке Оперативного командования "Юг".
Авиация ВСУ в течение дня нанесла 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Потери рф в сутки составляют: 22 орка; 4 танка; 2 миномета; самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация"; зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"; 3 единицы автобронетехники; уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе; поврежден еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", а также 4 единицы авто-бронетехники.
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