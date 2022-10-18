россияне ударили по объекту энергообеспечения в Киеве, в некоторых районах столицы пропал свет
Прилеты на левом берегу города
ДТЕК
По состоянию на 09:20 по киевскому времени по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Киевской области работают средства обороны воздушного пространства. Ракету, которая шла в сторону Киева, сбила авиация над Черниговской областью.
Позднее было заявлено, что в Киеве – предварительно три попадания в объект энергообеспечения на левом берегу города, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место", - дополнил мэр города Виталий Кличко.
Пишут, что в некоторых районах пропал свет. Взрывы также слышали в Броварах, как уточнил мэр города Игорь Сажко, работала ПВО.
Популярное сейчас
- У Лукашенко грозят Литве "превентивными мерами стратегического сдерживания"
- Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022
- Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"
- Уничтожены еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО