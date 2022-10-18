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россияне ударили по объекту энергообеспечения в Киеве, в некоторых районах столицы пропал свет

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Прилеты на левом берегу города

россияне ударили по объекту энергообеспечения в Киеве, в некоторых районах столицы пропал свет

ДТЕК

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По состоянию на 09:20 по киевскому времени по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Киевской области работают средства обороны воздушного пространства. Ракету, которая шла в сторону Киева, сбила авиация над Черниговской областью.

Позднее было заявлено, что в Киеве – предварительно три попадания в объект энергообеспечения на левом берегу города, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место", - дополнил мэр города Виталий Кличко.

Пишут, что в некоторых районах пропал свет. Взрывы также слышали в Броварах, как уточнил мэр города Игорь Сажко, работала ПВО.

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В статье: Виталий Кличко война с россией Кирилл Тимошенко
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