Больше полутысячи россиян. Генштаб обнародовал потери оккупантов за 17 октября
Ибо не надо приходить на чужую землю
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65850 (+530) человек ликвидировано
- танков ‒ 2548 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 1622 (+23) ед,
- РСЗО – 372 (+6) ед,
- средства ПВО ‒ 188 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),
- крылатые ракеты ‒ 318 (+2),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,
- специальная техника – 144 (+0).
Данные уточняются.
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