Зеленский отреагировал на утреннюю атаку от рф, показав разрушенный жилой дом в одном из городов
Воюем с террористами
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева. Оккупанты разрушили жилой дом ракетами С-300. Там погиб человек.
"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах боролись российские террористы?
"Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать".
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