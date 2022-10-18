Зеленский отреагировал на утреннюю атаку от рф, показав разрушенный жилой дом в одном из городов

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева. Оккупанты разрушили жилой дом ракетами С-300. Там погиб человек.

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах боролись российские террористы?

"Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать".