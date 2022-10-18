Вывезли в неизвестном направлении: россияне похитили еще двух сотрудников Запорожской АЭС

российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС.

Вчера, 17 октября, российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно. "Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и задействовать все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей", – отметила пресс-служба Энергоатома.