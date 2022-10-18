Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры, Британия уже передала оборудование
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Міненерго
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Стороны обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.
Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования. Соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также провел телефонный разговор с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великой Британии Джейкобом Рис-Моггом. Он поблагодарил британскую сторону за оборудование, которое было передано Украине и сейчас активно используется энергетиками во время ремонтов энергетической инфраструктуры, подвергшейся разрушениям в результате обстрелов. Министры обсудили потребности украинских энергокомпаний в оборудовании и материалах для дальнейших ремонтных работ.
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