Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры, Британия уже передала оборудование

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Стороны обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования. Соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также провел телефонный разговор с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великой Британии Джейкобом Рис-Моггом. Он поблагодарил британскую сторону за оборудование, которое было передано Украине и сейчас активно используется энергетиками во время ремонтов энергетической инфраструктуры, подвергшейся разрушениям в результате обстрелов. Министры обсудили потребности украинских энергокомпаний в оборудовании и материалах для дальнейших ремонтных работ.