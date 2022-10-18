Утром Воздушное Командование Юг уничтожило российский Су-25, также успехи имела днепровская ПВО
Спасибо нашим защитникам
Повітряне командування Південь
Утром Воздушное Командование "Юг" уничтожило вражеский штурмовик Су-25, об этом первым сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона. Позже информацию подтвердила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
Также утром во время вражеской атаки россиян на украинские города днепровская ПВО уничтожила 4 российские ракеты.
Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
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