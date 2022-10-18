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Утром Воздушное Командование Юг уничтожило российский Су-25, также успехи имела днепровская ПВО

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Утром Воздушное Командование Юг уничтожило российский Су-25, также успехи имела днепровская ПВО

Повітряне командування Південь

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Утром Воздушное Командование "Юг" уничтожило вражеский штурмовик Су-25, об этом первым сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона. Позже информацию подтвердила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Также утром во время вражеской атаки россиян на украинские города днепровская ПВО уничтожила 4 российские ракеты.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Су-25 Юрий Игнат
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Источник:
facebook.com/PvKPivden

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