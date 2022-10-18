В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, Кличко выступил с заявлением

18 октября россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, семь раненых. Им была оперативно оказана медицинская помощь, вызвали скорую, доставлены в больницу. От полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи.

В Киеве, в результате ракетных обстрелов российскими варварами, повреждены два объекта критической инфраструктуры. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы. В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

Мэр города Виталий Кличко просит всех киевлян максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д. Жителям, где понижено давление в водопроводной сети, – максимально экономно сейчас тратить воду. В жилищах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просят найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать запас воды.

Городские службы делают все возможное, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам жизненно необходимые услуги. Временные перебои наблюдаются в Броварском и Вышгородском районах. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети. Без света осталось 2108 клиентов. Специалисты ДТЭК прилагают усилия, чтобы возобновить электроснабжение для жителей региона, как только получат разрешение на проведение работ. Энергетики координируют свои действия с местными властями и спасательными службами.

В то же время из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу 17 октября. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор.