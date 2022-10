Зеленский сказал, сколько разрушено украинских ТЭЦ. В ОП призвали готовиться к отключениям света и воды

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на терроризм от россиян. С 10 октября они повредили 30 процентов электростанций в Украине. Об этом он написал в Twitter.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK