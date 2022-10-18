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Зеленский сказал, сколько разрушено украинских ТЭЦ. В ОП призвали готовиться к отключениям света и воды

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Печальная статистика за 9 дней российских ударов

Зеленский сказал, сколько разрушено украинских ТЭЦ. В ОП призвали готовиться к отключениям света и воды

Енергоатом

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на терроризм от россиян. С 10 октября они повредили 30 процентов электростанций в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Еще один вид российских террористических атак: они направлены на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом путина не осталось места".

Всем регионам Украины следует быть готовыми к возможным отключениям электроснабжения, воды и тепла после ударов по инфраструктуре. Об этом в эфире национального телемарафона заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В результате ракетных ударов 18 октября пострадали объекты энергетической инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

"В ближайшем будущем будут трудные времена, поэтому всем нужно готовиться к экономии электроэнергии и веерным отключениям, если удары будут продолжаться. Всем людям нужно готовиться к тяжелой зиме".

Он отметил, что на всей территории Украины наблюдается критическая ситуация с энергетикой, поскольку регионы зависят друг от друга.

"Это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, где он расположен. Поэтому нужно готовиться по всей стране, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
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