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Могут нести гиперзвуковые ракеты. В беларусь прилетело несколько доработанных российских истребителей

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Мы уже слышали о российских "кинжалах"

Могут нести гиперзвуковые ракеты. В беларусь прилетело несколько доработанных российских истребителей

Hajun_BY

Новина українською

16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31, которые приземлились на аэродром в Мачулищах. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" установила, что это не стандартные Миг-31, а специальная модификация Миг-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Кроме того, в отличие от стандартных Мигов, у этой модели истребителя также увеличенный запас топлива и специальная аппаратура связи. Удалось установить и регистрационные номера Миг-31К, которые прибыли в беларусь: RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

Не исключено, что вместе с Миг-31К, в беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром "Мачулищи" из рф прилетали три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые вполне могли привезти ракеты для запусков с Миг-31К.

Таким образом, есть основания полагать, что истребители Миг-31К ВКС рф, в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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В статье: война с россией
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