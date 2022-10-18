Рада признала Ичкерию временно оккупированной россией и осудила совершение геноцида чеченского народа

Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной территорией и осудила геноцид чеченцев. Это решение было поддержано 287 депутатами.

В пояснительной записке проекта постановления депутаты отмечают, что после распада ссср Чеченская Республика Ичкерия отказалась войти в состав россии и захотела полного вывода российских войск со своей территории.