Рада признала Ичкерию временно оккупированной россией и осудила совершение геноцида чеченского народа
Правильный шаг
Цаплиенко Телеграм-канал
Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной территорией и осудила геноцид чеченцев. Это решение было поддержано 287 депутатами.
В пояснительной записке проекта постановления депутаты отмечают, что после распада ссср Чеченская Республика Ичкерия отказалась войти в состав россии и захотела полного вывода российских войск со своей территории.
"Вопреки фундаментальному принципу равноправия и самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН, рф прибегла к насильственному захвату территорий, начав военное вторжение, которое называлось "операция по наведению конституционного строя".
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