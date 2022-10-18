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Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

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(2 голосов)

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Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

#russiaisaterroriststate

Новина українською

Парламент Эстонии 18 октября одобрил заявление, в котором осуждает попытку россии аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет рф государством-спонсором терроризма. "За" проголосовали 88 депутатов, голосов "против" или "воздержался" не было вообще.

В резолюции парламент повторяет осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда этого не признает.

Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным во время войны против Украины, и призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

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В статье: терроризм война с россией
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Источник:
riigikogu.ee

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2022 в 14:44
Elagu Eesti VR!!!
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