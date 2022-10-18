Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

Парламент Эстонии 18 октября одобрил заявление, в котором осуждает попытку россии аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет рф государством-спонсором терроризма. "За" проголосовали 88 депутатов, голосов "против" или "воздержался" не было вообще.

В резолюции парламент повторяет осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда этого не признает.

Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным во время войны против Украины, и призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.