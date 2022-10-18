СБУ: Руководство ГП Антонов не приняло меры по сохранению самолета Мрия
СБУ и Генпрокуратура проводят следствие
Getty Images/Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках уголовного производства.
"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на оговорку государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов", - говорится в сообщении.
Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.
Так, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.
"По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, которые выезжают за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них - его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", - отмечают в СБУ.
По этому факту экс-директор уже сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мечта".
Досудебное расследование проводят следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Популярное сейчас
- Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- СМИ: российский лыжник получил украинское гражданство и покинул рф
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- Довбик снова выручает. Вадуц - Днепр-1 1:2. Видео голов и обзор матча
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+